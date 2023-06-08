08.06.2023 17:30 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 8 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1410 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Лікар ультразвукової діагностики – 20 000 грн
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2. Провізор – 18 900 грн
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3. Керівник групи – 15 860 грн
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4. Технолог харчової промисловості (переробка грибів) – 15 000 грн
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5. Водій автотранспортних засобів – 14 600 грн
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6. Юрисконсульт – 13 000 грн
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7. Економіст з праці – 11 000 грн
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8. Технолог (харчова промисловість) – 10 000 грн
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9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 9 980 грн
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10. Майстер з охорони природи – 9 950 грн
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за номерами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна знайти на сайті.
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