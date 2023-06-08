08.06.2023 17:35 Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукують двох підлітків

Відділом поліції № 3 Харківського РУП № 1 встановлюється місцезнаходження мешканців селища Безлюдівка Дениса Черкашина, 2010 року народження, та Анастасії Черкашиної, 2007 року народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

5 червня діти пішли з дому та не повернулись. Раніше неодноразово залишали домівку.

Прикмети хлопця: зріст приблизно 135 см, худорлявої статури, темне волосся.

Прикмети дівчинки: зріст приблизно 150-152 см, довге русяве волосся.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних, просимо негайно повідомити за телефонами: 0507282081, 0661736937 або 102.