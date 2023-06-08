    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині розшукують двох підлітків
08.06.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукують двох підлітків

Відділом поліції № 3 Харківського РУП № 1 встановлюється місцезнаходження мешканців селища Безлюдівка Дениса Черкашина, 2010 року народження, та Анастасії Черкашиної, 2007 року народження.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
5 червня діти пішли з дому та не повернулись. Раніше неодноразово залишали домівку. 
 
Прикмети хлопця: зріст приблизно 135 см, худорлявої статури, темне волосся.
 
Прикмети  дівчинки: зріст приблизно 150-152 см, довге русяве волосся.
 
Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних,  просимо негайно повідомити за телефонами: 0507282081, 0661736937 або 102.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дворічну Віолетту Мужичук, яку розшукували на Харківщині, виписали з лікарні.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 Надзвичайні події У Харківській області реалізаторів попередили про небезпечний продукт 07.06 Надзвичайні події У Харківській області викрили осіб, які у незаконний спосіб ловили рибу 07.06 Надзвичайні події Поліцейські у Харкові виявили факт незаконної торгівлі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 