08.06.2023 10:32 Рита Парфенова

Ставок під Люботином на Харківщині повернувся у властність громади

Прокуратура успішно відстояла в суді повернення громаді земель водного фонду на суму майже 290 млн грн.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мова йде про земельну ділянку, на якій розташований ставок для розведення товарної риби. Ці землі були передані в оренду приватному товариству Люботинською міською радою Харківської області. Строк дії договору оренди закінчився у січні 2020 року.



Відповідно до умов договору, по закінченню терміну оренди підприємство було зобов’язане звільнити в десятиденний строк земельну ділянку, привести її в належний стан та повернути орендодавцю з оформленням відповідного акта передачі.



Однак підприємство дотепер не повернуло об’єкт оренди Люботинській міській раді і продовжує використовувати вказану земельну ділянку незаконно.



Численні звернення органу місцевого самоврядування про необхідність виконання вимог договору щодо повернення об’єкта оренди залишені орендарем без реагування, тому окружна прокуратура звернулась з відповідним позовом до суду.



Суд задовольнив позовну заяву керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області про повернення заводнених земельних ділянок (ставків) загальною площею понад 57 га та вартістю майже 290 млн грн.



Рішенням Господарського суду Харківської області зобов’язано відповідача повернути земельну ділянку водного фонду орендодавцю з оформленням акта її передачі.



Після набрання вказаним рішенням законної сили окружною прокуратурою буде забезпечено його виконання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура Харківської області вимагає повернути земельну ділянку вартістю 41 млн грн, на якій так и не прозпочалося будівницство.