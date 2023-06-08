08.06.2023 11:13 Рита Парфенова

У Харкові пройдуть арттерапевтичні програми для дітей та дорослих в рамках KharkivMusicFest

З 9 по 11 червня діточок та їхніх батьків чекають музичні та розвиваючі програми вікенду Kharkiv Art Therapy Days.

Як повідомили РЕДПОСТ організатори KharkivMusicFest, традиційно протягом фестивалю проводилися безкоштовні майстер-класи для місцевих молодих музикантів (учнів та студентів) та для аудиторії широкого загалу. Та цьогоріч через російський військовий напад на нашу країну багато з українців втратили не тільки житло, але найголовніше – внутрішній спокій. Тож організатори змінили освітні заходи на арттерапевтичні.



KharkivMusicFest разом з Харківським національним університетом мистецтв імені І.П. Котляревського підготували 9-11 червня особливий арттерапевтичний вікенд Kharkiv Art Therapy Days. Цікаво буде й дітям від 6 років, й їхнім батькам.

Розклад заходів, відкритих для всіх бажаючих:

9 червня

Місце проведення: Театральний факультет ХНУМ імені І.П.Котляревського, Чернишевська, 79

15.00 «БУМЦ!» Майстер-клас зі створення барабанів (Ірина Сухленко, Харків). Ірина поєднує педагогічну, наукову, творчу та просвітницьку діяльність. Співавтор та куратор музичних проєктів, таких як «Дитяча філармонія», «Музичні династії» тощо, працює як педагог за системою Монтесорі.

10 червня

Місце проведення: Театральний факультет ХНУМ імені І.П.Котляревського, Чернишевська, 79

17.00 Презентація арт терапевтичної музичної вистави «Не бійся боятися» (за мотивами твору Юліти Ран «Антистрах» та музикотерапевтичних занять студентами ХНУМ імені І.П.Котляревського).

11 червня

Місце проведення: вул.Коцарська 2/4

13.00 Пісні-забавлянки для гарного настрою! Орф-підхід для дітей та батьків (Наталія Миронова – орфпедагог, Дніпро).

Місце проведення: Харківський Літмузей, вул. Багалія, 6

14.00. Велике Спонтанне Малювання для дорослих і дітей «Моя внутрішня Дитина» (Яна Голубова – соціальний педагог, Харків)

16.00 Інтерактивні бібліотерапевтичні читання-презентація коміксу про Пса Патрона (для дітей 6-8 років): читання, малювання, леплення (Юліта Ран – українська дитяча письменниця, сценаристка, театральна режисерка, Харків).

Окрема програма передбачена для дітей, які перебувають у КНП Міська клінічна дитяча лікарня 16 (запрошений музичний терапевт – Марина Сльот, Одеса) та дітей ВПО (запрошений музичний терапевт – Найджел Осборн, Шотландія).



«Кожен із нас за півтора року війни зіткнувся у своєму житті з проблемами, які викликали різні негативні почуття – страх, занепокоєння, нерозуміння, сумніви, злість. З такими ситуаціями у когось виходить впоратися самостійно, а комусь може знадобитися допомога, – коментує Юлія Ніколаєвська, програмна директора KharkivMusicFest, кураторка Kharkiv Art Therapy Days. – Більшості людей легше висловити свої думки чи внутрішні переживання у візуальних формах, наприклад, у вигляді малюнка. Тому одним із найбільш комфортних для корекції емоційного стану, вважається арттерапія. Арттерапія – це чудовий метод самопізнання, який допомагає через творчість зазирнути всередину себе та розкрити внутрішні сили. Тож запрошуємо всіх відвідати Kharkiv Art Therapy Days 9, 10 та 11 червня».



Організаційні партнери Kharkiv Art Therapy Days: КНП Міська клінічна дитяча лікарня 16 Харківської міської ради, Харківський ЛітМузей, Honey Academy Club.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 квітня до Харкова повертається KharkivMusicFest – один із найочікуваніших музичних фестивалів міста.