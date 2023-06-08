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08.06.2023  11:51   Рита Парфенова

Скільки дітей народилося в Харкові протягом останнього тижня

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2499 дітей.

немовля
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, останнього тижня, з 1 по 7 червня, було зареєстровано народження 47 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених – 30 хлопчиків та 17 дівчаток, у тому числі одна двійня - хлопчик і дівчинка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.
Источник:   ХМР
 Тэги:  діти, харків, народилося
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