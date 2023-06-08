08.06.2023 12:31 Рита Парфенова

Вночі у Харкові намагалися обікрасти магазин (фото)

Поліцейські успішно затримали підозрюваного, який, за припущеннями, проник до торгового закладу з наміром вчинити крадіжку.

Як повідомили РЕДПОСТ в Патрульній поліції, про правопорушення стало відомо з виклика, який надійшоов на службовий планшет правоохоронців під час патрулювання Салтівського району.



Громадянин повідомив правоохоронцям про підозрілу ситуацію, стверджуючи, що він чує звуки, як хтось намагається зламати двері торгівельного павільйону.



Патрульні негайно прибули на місце та виявили підозрілого чоловіка. Громадянин зізнався, що пошкодив двері та проник у середину магазину з метою крадіжки.



Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 40-річний чоловік скоїв крадіжку на залізниці.