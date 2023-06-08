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08.06.2023  12:54   Рита Парфенова

Комунальники наводять лад на харківському кладовищі «Сосни» (фото)

На міському кладовищі «Сосни», вхід на яке був відкритий 5 червня, тривають роботи з благоустрою.

Благоустрій харківського кладовища Сосни

У КП «Заповіт» повідомили РЕДПОСТ, що комунальники косять траву, вивозять сміття, видаляють сухостійні дерева та чагарники, фарбують лавки та паркан. Також невдовзі на цвинтарі замінять вхідні ворота, відремонтують огорожу та видалять аварійні дерева, пошкоджені під час артилерійських обстрілів.

Благоустрій харківського кладовища Сосни Благоустрій харківського кладовища Сосни

Крім того, комунальники впорядковують територію п'яти інших міських цвинтарів.

«Ще раз нагадуємо про те, що не треба забувати про безпеку. При виявленні будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не потрібно брати його в руки або намагатися пересунути: необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про це в поліцію та в адміністрацію кладовища», - зазначили там.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вільне відвідування цвинтарів міста Харкова буде дозволено після того, як правоохоронці перевірять усі території на вибухонебезпечні предмети.
 
Благоустрій харківського кладовища Сосни Благоустрій харківського кладовища Сосни
Благоустрій харківського кладовища Сосни Благоустрій харківського кладовища Сосни

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  кладовище, благоустрій, харків
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