У Харкові сталася кровава бійка: чоловік вдарив ножем знайомого під час застілля

Причиною конфлікту стали не поверненні вчасно борги.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, бійка з застосуванням ножа сталася у Салтівському районі Харкова.
Двоє чоловіків вживали алкоголь, а потім посварилися через несплачені борги. В результаті 38-річний харків’янин наніс 33-річному знайому ножове поранення та побив. Постраждалого з пораненням грудної клітини доставили до медичного закладу.
У ході проведення оперативно-розшукових дій працівники кримінального розшуку Харківського РУП № 2 затримали та доставили зловмисника до поліції. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в селі Степне Богодухівського району чоловік вбив свого знайомого.
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