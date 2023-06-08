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08.06.2023  13:39   Рита Парфенова

У Харкові сталася кровава бійка: чоловік вдарив ножем знайомого під час застілля

Причиною конфлікту стали не поверненні вчасно борги.

вдарив ножем

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, бійка з застосуванням ножа сталася у Салтівському районі Харкова.

Двоє чоловіків вживали алкоголь, а потім посварилися через несплачені борги. В результаті 38-річний харків’янин наніс 33-річному знайому ножове поранення та побив. Постраждалого з пораненням грудної клітини доставили до медичного закладу.

У ході проведення оперативно-розшукових дій працівники кримінального розшуку Харківського РУП № 2 затримали та доставили зловмисника до поліції. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

вдарив ножем


Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в селі Степне Богодухівського району чоловік вбив свого знайомого.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ніж, бійка, харків
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