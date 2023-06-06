06.06.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

У Богодухівському районі чоловік убив свого знайомого

Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіком виник конфлікт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели, що 19 лютого цього року в селі Степне Богодухівського району чоловік вбив свого знайомого. Встановлено, що чоловік і жінка разом зі своїм знайомим вживали алкогольні напої в одному з домоволодінь.

Між чоловіками виникла суперечка. У ході конфлікту 34-річний гість вдарив ножем господаря будинку в грудну клітку. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково. Він пояснив, що не мав наміру вбивати господаря будинку. За словами чоловіка, його друг, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, погрожував, що вб’є свою співмешканку, коли та вийшла в іншу кімнату.

Гість нібито хотів захистити жінку і, відбираючи ніж у свого друга, він втратив рівновагу та впав на потерпілого, поранивши його.

Зловмиснику призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Обвинувальний вирок виніс Богодухівський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.