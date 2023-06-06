06.06.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині біля водоймища знайшли тіло жінки

4 червня мешканець села Пришиб знайшов біля водоймища тіло жінки. З цією інформацією він звернувся до правоохоронців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські, які виїхали на місце події, встановили, що на тілі жінки є сліди насильницької смерті. Також вони встановили особу померлої та одразу розпочали пошуки зловмисника.

Виявилося, що під час сварки на ґрунті ревнощів 37-річний чоловік кілька разів ударив цеглою, яка потерпіла по голові.

Внаслідок отриманих травм 44-річна жінка померла на місці. Зловмисник залишив тіло громадянки та втік.

Чоловіка було затримано правоохоронцями, відкрито кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.