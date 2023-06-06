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06.06.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині біля водоймища знайшли тіло жінки

4 червня мешканець села Пришиб знайшов біля водоймища тіло жінки. З цією інформацією він звернувся до правоохоронців.

зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські, які виїхали на місце події, встановили, що на тілі жінки є сліди насильницької смерті. Також вони встановили особу померлої та одразу розпочали пошуки зловмисника.
 
Виявилося, що під час сварки на ґрунті ревнощів 37-річний чоловік кілька разів ударив цеглою, яка потерпіла по голові.
 
Внаслідок отриманих травм 44-річна жінка померла на місці. Зловмисник залишив тіло громадянки та втік.
 
Чоловіка було затримано правоохоронцями, відкрито кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині пограбували літнього чоловіка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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