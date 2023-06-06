Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

Зірки радять не братися за відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, порадіти життю, набратися сил.

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.