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06.06.2023  18:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. 
 
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують усувати наслідки ворожого обстрілу.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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