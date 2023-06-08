08.06.2023 13:50 Рита Парфенова

Повідомлено про підозру жительці Харківщини, яка підтримала «руський мир»

Жителька Ізюму добровільно пішла на співпрацю з ворогом під час окупації частини Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час захоплення російськими військовими м. Ізюм 57-річна місцева жителька уклала «трудовий договір» з окупантами, згідно якому обійняла посаду «головного спеціаліста загального відділу тимчасової ВЦА Ізюмського району».



Під час окупації міста колаборантка виконувала розпорядження та задачі, які їй особисто ставив так званий «голова» окупаційної адміністрації Ізюмщини.



За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.









