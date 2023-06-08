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08.06.2023  09:36   Рита Парфенова

Чоловік вкрав реле з дизельної електростанції на Харківщині

На Харківщині 40-річний чоловік скоїв крадіжку на залізниці

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, 40-річний чоловік скоїв крадіжку реле з вагона дизельної електростанції.
 
Крадія виявили у селищі Куп’янськ-Вузловий працівники полку поліції особливого призначення.
 
Проводяться першочергові слідчі дії.
 

Раніше РЕДПОСТ писав про затримання двох чоловіків, які протягом трьох місяців минулого року вчиняли крадіжки обладнання для ремонту автомобілів з території СТО (станції технічного обслуговування) у Шевченківському районі Харкова.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  крадіжка, харків
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