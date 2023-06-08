Чоловік вкрав реле з дизельної електростанції на Харківщині

08.06.2023 09:36 Рита Парфенова

На Харківщині 40-річний чоловік скоїв крадіжку на залізниці

За його словами, 40-річний чоловік скоїв крадіжку реле з вагона дизельної електростанції.

Крадія виявили у селищі Куп’янськ-Вузловий п рацівники полку поліції особливого призначення.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше РЕДПОСТ писав про затримання двох чоловіків, які протягом трьох місяців минулого року вчиняли крадіжки обладнання для ремонту автомобілів з території СТО (станції технічного обслуговування) у Шевченківському районі Харкова.