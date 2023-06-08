08.06.2023 09:08 Рита Парфенова

На Харківщині чоловік втратив частину ноги, підірвавшись на міні «Пелюстка»

Подія сталася у Чугуєвському районі.





39-річний чоловік підірвався на міні «Пелюстка» неподалік села Гаврилівка Чугуївського району, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ДСНС у Харківській області.



Це сталося вдень, 7 червня о 13:45, в полі.



Із діагнозом ампутація правої стопи він був госпіталізований до лікарні м. Харкова.



Фахівці ДСНС звертаються з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби армія рф здійснила мінометні та артилерійські обстріли по щонайменше 26 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.