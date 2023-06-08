На Харківщині армія рф завдала авіаударів по населеним пунктам Струлеча та Кислівка

Минулої доби армія рф завдала ударів по щонайменше 26 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 14 населених пунктів:
На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 12 населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти нанесли авіаційні, мінометні та артилерійські удари по Харківській області.
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