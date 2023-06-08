08.06.2023 08:15 Рита Парфенова

На Харківщині армія рф завдала авіаударів по населеним пунктам Струлеча та Кислівка

Минулої доби армія рф завдала ударів по щонайменше 26 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

Про це повідомили РЕДПОСТ в Генштабі ЗСУ, додавши що ворог завдав авіаційних ударів в районі села Стрілеча у Липецькій громаді та села Кислівка у Куп'янськом районі.

Станом на ранок 8 червня бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 14 населених пунктів:

Бударки,

Ветеринарне,

Вовчанськ,

Гатище,

Гранів,

Зарубинка,

Землянки,

Мілове,

Мороховець,

Покаляне,

Стариця,

Тернова,

Уди,

Чугунівка.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 12 населених пунктів:

Берестове,

Дворічна,

Западне,

Кам'янка,

Кіндрашівка,

Красне Перше,

Кислівка,

Новомлинськ,

Петро-Іванівка,

Табаївка,

Тополі,

Фиголівка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти нанесли авіаційні, мінометні та артилерійські удари по Харківській області.