08.06.2023 00:58 Рита Парфенова

8 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Свято, що відзначається щорічно 8 червня, нагадує кожному про ту важливу роль, яку грають океани в нашому житті.





На Міжнародному саміті на найвищому рівні, що пройшов у 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), було запропоновано нове свято – Всесвітній день океанів. З цього часу свято відзначається щорічно 8 червня всіма країнами, навіть тими, хто має найвіддаленіше відношення до Світового океану. А з 2009 року згідно з ухвалою Генеральної Асамблеї ООН свято стало офіційним.



Тема Дня 2023 року «Планета Океан: Часи змінюються». Ця тема нагадує нам, що врятувати океан можна лише спільними зусиллями людства.



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Сьогодні світ відзначає Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря. Це неофіційне свято з'явилося на пропозицію влади Мехіко і присвячується всім, хто сидить удома та піклується про благополуччя сім'ї. А це теж своєрідна робота, причому досить нелегка.



До речі, у 2003 році було організовано першу організацію чоловіків, які займалися домашнім господарством, – чоловіків-домогосподарів. Це сталося в Італії. Хто ж опинився у такій асоціації? Сюди вступили одружені чоловіки, які виявили бажання збагнути всі науки ведення домашнього господарства. Чоловіки з цього товариства вчаться правильно і красиво різати фрукти та овочі до святкового столу, вони діляться один з одним різними рецептами смачних страв, а також радяться один з одним з приводу того, який краще вибрати засіб для чищення. Так, це здається неймовірним, але це є насправді.

Також цього дня

У 1625 народився Джованні Кассіні, італійський астроном, академік Празької АН, відкрив супутники Сатурна: Япет, Рею, Тетіс і Діону, встановив, що кільце Сатурна складається з двох частин, а Марс і Юпітер обертаються.



1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.



1671 – народився Томазо Альбіноні, італійський композитор та скрипаль.



1786 – у Нью-Йорку вперше надійшло у продаж морозиво. Коли цей продукт було вигадано, історія замовчує, проте дата першого продажу вважається днем народження замороженого молока.



1810 – народився Роберт Шуман, німецький композитор, піаніст, музичний критик.



1824 – Ноа Кашинг із Квебеку запатентував пральну машину.



1869 - Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос.



1912 – у Лос-Анджелесі засновано кіностудію «Universal».



1940 – оголошено про відкриття нептунія, 93 елементи у таблиці періодичних елементів.



1946 – засновано Міжнародну організацію журналістів (МОЖ).



1953 – народилася Бонні Тайлер, англійська рок-співачка.



1955 – народився сер Тім Бернерс-Лі, англійський вчений, винахідник Всесвітнього павутиння.



1984 – до Гільдії кіноакторів США почесним членом прийнято діснеївське каченя Дональд Дак.



1999 – вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві.

Іменини відзначають:

Георгій (Єгор, Юрій), Давид, Олександр, Олена, Іван, Карп, Макар.