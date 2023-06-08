8 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Свято, що відзначається щорічно 8 червня, нагадує кожному про ту важливу роль, яку грають океани в нашому житті.
На Міжнародному саміті на найвищому рівні, що пройшов у 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), було запропоновано нове свято – Всесвітній день океанів. З цього часу свято відзначається щорічно 8 червня всіма країнами, навіть тими, хто має найвіддаленіше відношення до Світового океану. А з 2009 року згідно з ухвалою Генеральної Асамблеї ООН свято стало офіційним.
Тема Дня 2023 року «Планета Океан: Часи змінюються». Ця тема нагадує нам, що врятувати океан можна лише спільними зусиллями людства.
* * *
Сьогодні світ відзначає Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря. Це неофіційне свято з'явилося на пропозицію влади Мехіко і присвячується всім, хто сидить удома та піклується про благополуччя сім'ї. А це теж своєрідна робота, причому досить нелегка.
До речі, у 2003 році було організовано першу організацію чоловіків, які займалися домашнім господарством, – чоловіків-домогосподарів. Це сталося в Італії. Хто ж опинився у такій асоціації? Сюди вступили одружені чоловіки, які виявили бажання збагнути всі науки ведення домашнього господарства. Чоловіки з цього товариства вчаться правильно і красиво різати фрукти та овочі до святкового столу, вони діляться один з одним різними рецептами смачних страв, а також радяться один з одним з приводу того, який краще вибрати засіб для чищення. Так, це здається неймовірним, але це є насправді.
У 1625 народився Джованні Кассіні, італійський астроном, академік Празької АН, відкрив супутники Сатурна: Япет, Рею, Тетіс і Діону, встановив, що кільце Сатурна складається з двох частин, а Марс і Юпітер обертаються.
1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.
1671 – народився Томазо Альбіноні, італійський композитор та скрипаль.
1786 – у Нью-Йорку вперше надійшло у продаж морозиво. Коли цей продукт було вигадано, історія замовчує, проте дата першого продажу вважається днем народження замороженого молока.
1810 – народився Роберт Шуман, німецький композитор, піаніст, музичний критик.
1824 – Ноа Кашинг із Квебеку запатентував пральну машину.
1869 - Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос.
1912 – у Лос-Анджелесі засновано кіностудію «Universal».
1940 – оголошено про відкриття нептунія, 93 елементи у таблиці періодичних елементів.
1946 – засновано Міжнародну організацію журналістів (МОЖ).
1953 – народилася Бонні Тайлер, англійська рок-співачка.
1955 – народився сер Тім Бернерс-Лі, англійський вчений, винахідник Всесвітнього павутиння.
1984 – до Гільдії кіноакторів США почесним членом прийнято діснеївське каченя Дональд Дак.
1999 – вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві.
Георгій (Єгор, Юрій), Давид, Олександр, Олена, Іван, Карп, Макар.
День не схиляє до рутинних занять. Звичайні справи будуть даватися насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
Свято, що відзначається щорічно 8 червня, нагадує кожному про ту важливу роль, яку грають океани в нашому житті.
влажность:
давление:
ветер: