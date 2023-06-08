08.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Щоб плідно працювати у групі, чітко сформулюйте вигоду кожного.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Найкращим рішенням для Овна буде відпочинок та релаксація (звісно, по можливості). І забудьте про тих, хто закликає до активного відпочинку! Тільки м'який диван або на крайній край затишне крісло. А з усіх розваг найкращими будуть зомбоящик та улюблена книга. Щодо активного відпочинку, то для нього в Овна ще буде час в інші дні.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Будь-які починання Тельця обіцяють бути дуже успішними! Можливо, його дивуватиме інертність оточуючих, але Телець зможе знайти потрібні слова, щоб розгойдати їх і запалити своїми ідеями. Однак особливо добре вдаватимуться Тельцю ті справи, які залежать від його особистої ініціативи та енергійності. Ну а щодо інертності оточуючих, то і Бог з нею, конкурентів буде менше.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Найкраще, що можуть зробити Близнюки, – це зайнятися якоюсь творчістю. Зосередитись на поточних справах їм буде складно, а от помалювати чи написати що-небудь – будь ласка. При цьому потяг до творчості цілком можна поєднати з чимось корисним. Наприклад, зайнятися дизайном власної квартири, а заразом і зробити прибирання в будинку.

Рак (22 червня – 23 липня)

На думку Раку може спасти чимало оригінальних, нестандартних ідей. Ідеї ці будуть не тільки відрізнятися несподіваними поворотами логіки, а й виявляться напрочуд вірними та перспективними. Загалом у Рака однаково добре працюватиме і логіка, і інтуїція. Причому інтуїція набуде такої ж чіткості, як і звичайне мислення.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева день перекладання папірців – нічим іншим йому займатися, швидше за все, не захочеться. Натомість перекладати та сортувати папірці у Лева виходитиме віртуозно! З цієї причини найкраще, що може зробити Лев, – це не сперечатися із зірками, а використовувати день для того, щоб без зайвого поспіху навести лад у своїй особистій бухгалтерії, рахунках та інших паперових справах.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Найкращим рішенням для Діви буде присвятити день якомусь зі своїх хобі. На жаль, розгойдатися на щось потрібне, але нецікаве, Діві буде зовсім складно. А ось у справах, які викликають у неї живий інтерес, результати обіцяють бути приголомшливими! Отже, вибір у Діви небагатий: або заснути за важливими, але нудними справами, або витратити день на те, що їй дійсно подобається.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ворогам і недоброзичливцям Терезів можна лише поспівчувати! Усі хто цього дня стоять біля Терезів на дорозі, ризикують зазнати великих втрат. Винахідливість Терезів здатна здорово допомогти їм не тільки обійти будь-які хитромудрі пастки, але й розібратися зі своїми противниками максимально ефективним і при цьому далеко не найгуманнішим способом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки якщо до чогось і схиляють Скорпіона, то це до лінощів і підвищеної сонливості. Сонний стан може переслідувати його аж до вечора. Якщо Скорпіон не знайде у собі сили підбадьоритися та налаштуватися на активність, день так і мине, не принісши нічого особливого. Спробуйте зранку випити зайву філіжанку міцної кави. Ну, а якщо не допоможе – тут уже нічого не вдієш!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День у Стрільця обіцяє складатися надзвичайно вдало, будь-які справи в його руках будуть сперечатися. Стрілець здатний здивувати оточуючих як своєю енергійністю, і підвищеною кмітливістю. Іншими словами, день настільки сприятливий, що було б нерозумно витратити його на дрібниці. Вам під силу взятися за справді великі справи!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки щедро наповнюють Козерога спокійною впевненістю у собі. День обіцяє складатися неквапливо та без особливих потрясінь. Якщо ж Козеріг бажає чогось більшого, ніж просто нормально провести день, то все залежить від його ініціативності. Можна, наприклад, організувати якийсь захід чи вечірку. Якщо у вас вдасться розкачати оточуючих, вони ще довго будуть вам вдячні за отриманий позитив.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолія день пройде без особливих подій та потрясінь. Поточні справи не викликатимуть ентузіазму, а з усіх розваг він віддасть перевагу вдома, лежачи на своєму улюбленому дивані. Що ж до домашніх турбот (у тому числі і термінових), то їх Водолію захочеться відкласти на якийсь час. І даремно, бо ці справи не відібрали б у нього надто багато сил. А ось «якийсь час» може так ніколи і не наступити.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У Риб день обіцяє пройти цікаво та з неабиякою користю! Якщо не сидіти склавши руки, Риби можуть зробити стільки всього, що залишиться тільки дивуватися. Навіть незвична непосидючість, яка охопить їх цього дня, не зможе їм завадити. Вона проявиться лише в тому, що Риби будуть здатні швидше за звичайне довести будь-яку справу до кінця, щоб відразу взятися за нову.