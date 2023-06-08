08.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+21°C (відчувається як +17°C). Вітер південно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +24°...+27°C (відчувається як +25°C). Вітер південно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +26°...+21°C (відчувається як +23°C). Вітер південно-західний, 1 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У четвер, 8 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Слідкували цього дня за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.

Якщо голосно квакають жаби, найближчими днями дощитиме.

Багато цвіркунів віщують посуху.

Якщо риба плаває біля поверхні водоймища — підуть дощі.