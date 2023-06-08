Прогноз погоди у Харкові на 8 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
У четвер, 8 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Слідкували цього дня за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.
Якщо голосно квакають жаби, найближчими днями дощитиме.
Багато цвіркунів віщують посуху.
Якщо риба плаває біля поверхні водоймища — підуть дощі.
Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Щоб плідно працювати у групі, чітко сформулюйте вигоду кожного.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Свято, що відзначається щорічно 8 червня, нагадує кожному про ту важливу роль, яку грають океани в нашому житті.
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