    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Рецепт смачного райдужного торту
07.06.2023  21:50   Віталій Хінєвіч

Рецепт смачного райдужного торту

До неймовірно яскравого та вершкового десерту можна додати кульку улюбленого морозива, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 20 г м'якого вершкового масла;
  • 340 г вершкового сиру кімнатної температури;
  • 3 склянки густих вершків;
  • 200 г цукру;
  • 1 столова ложка ванільного екстракту;
  • 225 г посипки різних кольорів;
  • 560 г пісочного печива.
 

Крок 1

Змастіть сторони круглої 22 см роз'ємної форми розм'якшеним вершковим маслом. Застеліть боки смужкою пергаменту.

Крок 2

Додайте вершковий сир у чашу стаціонарного міксера з насадкою-віночком. Збивайте на середній швидкості, близько 3 хвилин до однорідності. Додайте густі вершки, збільште швидкість до середньо-високої і продовжуйте збивати до однорідності.

Крок 3

Додайте цукор і ваніль, і збивайте суміш від 3 до 5 хвилин, доки не з'являться стійкі піки, які встануть вертикально, коли вінчик підняти. Використовуйте гумову лопаточку, щоб змішати суміш з посипкою.

Крок 4

Викладіть тонкий шар збитих вершків (приблизно 1 3/4 склянки) на дно форми і накрийте шаром печива, заповнюючи всі проміжки зламаним печивом (при необхідності ламаючи його самостійно). Шматочки повинні стикатися; ціль - суцільний шар печива. Продовжуйте викладати шари, поки не дійдете до верху форми, закінчивши шаром крему.

Крок 5

Накрийте верх торта поліетиленовою плівкою та поставте в холодильник на 6-8 годин або на ніч.

Крок 6

Перед подачею зніміть борти форми та зніміть смужку пергаменту. Викладіть на тарілку сервіровки і при бажанні злегка присипте зверху і з боків торта. Наріжте та подавайте з улюбленим напоєм.
 
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Кулінарні рецепти Рецепт супу з сочевиці, капусти та з курячою ковбасою 05.06 Кулінарні рецепти Рецепт сирних вертушек із зеленою цибулею та перцем 04.06 Кулінарні рецепти Рецепт ванільного бісквіту з полуничною глазур'ю
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 