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06.06.2023  22:05   Віталій Хінєвіч

Рецепт супу з сочевиці, капусти та з курячою ковбасою

Куряча ковбаса додає аромату, але її можна не використовувати, щоб зробити суп веганським, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 150 г курячої ковбаси, нарізаної тонкими кружальцями;
  • 1 маленька цибулина, нарізана кубиками;
  • 2 маленькі моркви, нарізані кубиками;
  • дрібна сіль;
  • 2 столові ложки томатної пасти;
  • 2 зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;
  • 1 лавровий лист;
  • 1 чайна ложка сушеного орегано;
  • 6 чашок курячого чи овочевого бульйону без додавання солі чи води;
  • 1 чашка промитої коричневої або зеленої сочевиці;
  • 150 г дрібно нарізаної капусти;
  • свіжий чорний перець;
  • нарізана свіжа петрушка для прикраси (за бажанням).
 

Крок 1

У великій каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову олію, доки вона не почне мерехтіти. Додайте ковбасу і готуйте, періодично помішуючи, доки вона не підрум'яниться, близько 4 хвилин. Додайте цибулю, моркву та щіпку солі. Готуйте, періодично помішуючи, доки цибуля не стане прозорою, близько 4 хвилин. Додайте томатну пасту, часник, лавровий лист і сушений орегано.

Крок 2

Додайте бульйон або воду, сочевицю та ще одну щіпку солі. Накрийте кришкою, збільшіть вогонь до сильного та доведіть до кипіння. Частково відкрийте кришку і зменшіть вогонь, щоб підтримувати активне кипіння, доки сочевиця не приготується та аромати не змішаються, близько 20 хвилин.
 
Спробуйте на смак, щоб переконатися, що сочевиця повністю приготувалася; якщо ні, варіть ще 5-10 хвилин. За бажання приправте додатковою сіллю. Додайте капусту, приправте кількома щіпками свіжомеленого чорного перцю. Зніміть з вогню через 7-10 хвилин, розлийте по тарілках, посипте петрушкою, якщо використовуєте і подавайте гарячим.
 
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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