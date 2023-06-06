06.06.2023 22:05 Віталій Хінєвіч

Рецепт супу з сочевиці, капусти та з курячою ковбасою

Куряча ковбаса додає аромату, але її можна не використовувати, щоб зробити суп веганським, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

2 столові ложки оливкової олії;

150 г курячої ковбаси, нарізаної тонкими кружальцями;

1 маленька цибулина, нарізана кубиками;

2 маленькі моркви, нарізані кубиками;

дрібна сіль;

2 столові ложки томатної пасти;

2 зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;

1 лавровий лист;

1 чайна ложка сушеного орегано;

6 чашок курячого чи овочевого бульйону без додавання солі чи води;

1 чашка промитої коричневої або зеленої сочевиці;

150 г дрібно нарізаної капусти;

свіжий чорний перець;

нарізана свіжа петрушка для прикраси (за бажанням).

Крок 1

У великій каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову олію, доки вона не почне мерехтіти. Додайте ковбасу і готуйте, періодично помішуючи, доки вона не підрум'яниться, близько 4 хвилин. Додайте цибулю, моркву та щіпку солі. Готуйте, періодично помішуючи, доки цибуля не стане прозорою, близько 4 хвилин. Додайте томатну пасту, часник, лавровий лист і сушений орегано.

Крок 2

Додайте бульйон або воду, сочевицю та ще одну щіпку солі. Накрийте кришкою, збільшіть вогонь до сильного та доведіть до кипіння. Частково відкрийте кришку і зменшіть вогонь, щоб підтримувати активне кипіння, доки сочевиця не приготується та аромати не змішаються, близько 20 хвилин.

Спробуйте на смак, щоб переконатися, що сочевиця повністю приготувалася; якщо ні, варіть ще 5-10 хвилин. За бажання приправте додатковою сіллю. Додайте капусту, приправте кількома щіпками свіжомеленого чорного перцю. Зніміть з вогню через 7-10 хвилин, розлийте по тарілках, посипте петрушкою, якщо використовуєте і подавайте гарячим.