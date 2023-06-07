Прогноз погоди у Харкові на 7 червня

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
У середу, 7 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
На горобині багато квітів — буде врожай хліба, льону та вівса.
Якщо вдень іде дощ — серпень буде холодний і без грибів.
День не схиляє до рутинних занять. Звичайні справи будуть даватися насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
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