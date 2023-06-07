07.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 червня

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+21°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-західний, 1 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +24°...+24°C (відчувається як +25°C). Вітер південно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +24°...+19°C (відчувається як +23°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У середу, 7 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

На горобині багато квітів — буде врожай хліба, льону та вівса.

Якщо вдень іде дощ — серпень буде холодний і без грибів.