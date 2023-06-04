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04.06.2023  21:40   Віталій Хінєвіч

Рецепт ванільного бісквіту з полуничною глазур'ю

Пишний, тонкий ванільний бісквіт, покритий фруктовою глазур'ю, - це десерт, який ви швидко приготуєте, коли гості вже на порозі, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:
 
Для бісквіта:
  • 350 г цукрового піску;
  • 230 г несоленого вершкового масла, розтопленого та охолодженого;
  • 2 чайні ложки ванільного екстракту;
  • 3/4 чайної ложки мигдального екстракту;
  • 2 великі яйця;
  • 2 великі яєчні жовтки;
  • 380 г маслянки;
  • 2 чайні ложки розпушувача;
  • 3/4 чайної ложки харчової соди;
  • 1 чайна ложка дрібної солі;
  • 375 грамів борошна.
 
Для глазурі
  • 170 г несоленого вершкового масла, нарізаного кубиками;
  • 80 г згущеного молока;
  • 1/2 чайної ложки дрібної солі;
  • 360 г цукрової пудри;
  • 2 чайні ложки ванільного екстракту;
  • 300 г полуничного пюре без кісточок.

Крок 1

У великій мисці змішайте цукор, масло, ванільний та мигдальний екстракти до однорідності. Збийте яйця та жовтки, по одному, потім збийте маслянку. Додайте в миску розпушувач, харчову соду та сіль. Акуратно додайте борошно та вимішуйте поки маса не стане однорідною.

Крок 2

Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Застеліть деко пергаментним папером,  викладіть тісто та випікайте 17-20 хвилин, повертаючи деко вперед-назад наполовину, або поки зубочистка, вставлена в центр бісквіту, не буде чистою. Перекладіть форму на решітку і дайте охолонути.

Крок 3

Приготуйте глазур: у маленькій каструлі змішайте масло, молоко і сіль.
Коли бісквіт охолоне, поставте каструлю на середній вогонь і готуйте періодично помішуючи, поки суміш не закипить. Негайно зніміть з вогню суміш, додайте цукрову пудру, ваніль, а потім полуничне пюре. Взбийте масу до однорідності.

Крок 4

Вилийте теплу глазур на гарячий бісквіт і за допомогою лопаточки розподіліть глазур по краях. Дайте повністю охолонути, перш ніж нарізати скибочками та подавати.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати легкий літній десерт «Райська полуниця».
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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