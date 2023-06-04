04.06.2023 21:40 Віталій Хінєвіч
Рецепт ванільного бісквіту з полуничною глазур'ю
Пишний, тонкий ванільний бісквіт, покритий фруктовою глазур'ю, - це десерт, який ви швидко приготуєте, коли гості вже на порозі, передає РЕДПОСТ .
Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:
Для бісквіта:
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350 г цукрового піску;
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230 г несоленого вершкового масла, розтопленого та охолодженого;
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2 чайні ложки ванільного екстракту;
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3/4 чайної ложки мигдального екстракту;
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2 великі яйця;
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2 великі яєчні жовтки;
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380 г маслянки;
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2 чайні ложки розпушувача;
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3/4 чайної ложки харчової соди;
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1 чайна ложка дрібної солі;
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375 грамів борошна.
Для глазурі
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170 г несоленого вершкового масла, нарізаного кубиками;
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80 г згущеного молока;
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1/2 чайної ложки дрібної солі;
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360 г цукрової пудри;
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2 чайні ложки ванільного екстракту;
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300 г полуничного пюре без кісточок.
Крок 1
У великій мисці змішайте цукор, масло, ванільний та мигдальний екстракти до однорідності. Збийте яйця та жовтки, по одному, потім збийте маслянку. Додайте в миску розпушувач, харчову соду та сіль. Акуратно додайте борошно та вимішуйте поки маса не стане однорідною.
Крок 2
Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Застеліть деко пергаментним папером, викладіть тісто та випікайте 17-20 хвилин, повертаючи деко вперед-назад наполовину, або поки зубочистка, вставлена в центр бісквіту, не буде чистою. Перекладіть форму на решітку і дайте охолонути.
Крок 3
Приготуйте глазур: у маленькій каструлі змішайте масло, молоко і сіль.
Коли бісквіт охолоне, поставте каструлю на середній вогонь і готуйте періодично помішуючи, поки суміш не закипить. Негайно зніміть з вогню суміш, додайте цукрову пудру, ваніль, а потім полуничне пюре. Взбийте масу до однорідності.
Крок 4
Вилийте теплу глазур на гарячий бісквіт і за допомогою лопаточки розподіліть глазур по краях. Дайте повністю охолонути, перш ніж нарізати скибочками та подавати.
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