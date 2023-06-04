04.06.2023 21:40 Віталій Хінєвіч

Рецепт ванільного бісквіту з полуничною глазур'ю

Пишний, тонкий ванільний бісквіт, покритий фруктовою глазур'ю, - це десерт, який ви швидко приготуєте, коли гості вже на порозі, передає РЕДПОСТ .

Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:

Для бісквіта:

350 г цукрового піску;

230 г несоленого вершкового масла, розтопленого та охолодженого;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

3/4 чайної ложки мигдального екстракту;

2 великі яйця;

2 великі яєчні жовтки;

380 г маслянки;

2 чайні ложки розпушувача;

3/4 чайної ложки харчової соди;

1 чайна ложка дрібної солі;

375 грамів борошна.

Для глазурі

170 г несоленого вершкового масла, нарізаного кубиками;

80 г згущеного молока;

1/2 чайної ложки дрібної солі;

360 г цукрової пудри;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

300 г полуничного пюре без кісточок.

Крок 1

У великій мисці змішайте цукор, масло, ванільний та мигдальний екстракти до однорідності. Збийте яйця та жовтки, по одному, потім збийте маслянку. Додайте в миску розпушувач, харчову соду та сіль. Акуратно додайте борошно та вимішуйте поки маса не стане однорідною.

Крок 2

Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Застеліть деко пергаментним папером, викладіть тісто та випікайте 17-20 хвилин, повертаючи деко вперед-назад наполовину, або поки зубочистка, вставлена в центр бісквіту, не буде чистою. Перекладіть форму на решітку і дайте охолонути.

Крок 3

Приготуйте глазур: у маленькій каструлі змішайте масло, молоко і сіль.

Коли бісквіт охолоне, поставте каструлю на середній вогонь і готуйте періодично помішуючи, поки суміш не закипить. Негайно зніміть з вогню суміш, додайте цукрову пудру, ваніль, а потім полуничне пюре. Взбийте масу до однорідності.

Крок 4

Вилийте теплу глазур на гарячий бісквіт і за допомогою лопаточки розподіліть глазур по краях. Дайте повністю охолонути, перш ніж нарізати скибочками та подавати.



