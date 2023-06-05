05.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 червня

Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+17°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +19°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+14°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У понеділок, 5 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Посаджені в цей день огірки хороші для консервування та засолювання.

Якщо вночі вдарять заморозки, ще 40 днів ранок буде холодним.

Багато оводів віщують хороший врожай.

Якщо вранці стелиться туман, буде негода.

Якщо вранці трава пахне сильніше звичного – на дощ.



