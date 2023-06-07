07.06.2023 21:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області реалізаторів попередили про небезпечний продукт

Хлорпірифос виявили у заморожених овочах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 05 червня 2023 року №2023.3251-fup2 стосовно виявлення хлорпірифосу в заморожених суцвіттях броколі, що експортувались з Польщі.

У разі виявлення вказаного вантажу в обігу оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected] ).