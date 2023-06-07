07.06.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харкові виявили факт незаконної торгівлі

В Основ’янському районі поліцейські виявили факт незаконної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З торгового приміщення поліцейські вилучили 160 літрів горілки та слабоалкогольних напоїв, 98 пачок цигарок на загальну суму понад 17 тисяч гривень.

6 червня працівники сектору превенції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області виявили факт торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на території Основ'янського району.

Встановлено, що торгівля здійснювалася без отримання відповідної ліцензії. З торговельного приміщення вилучено 160 літрів горілки та слабоалкогольних напоїв, 98 пачок цигарок, 15 з яких безакцизні. Поліцейські вилучили товару на суму понад 17 тисяч гривень.

Щодо продавця складені адміністративні протоколи за ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) та ст. 164 (провадження господарської діяльності без отримання ліцензії) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру колаборантці , яка вирішувала комунальні питання на окупованій частині Харківщини.