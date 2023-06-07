07.06.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Харківські теплоенергетики зібрали гуманітарний вантаж для допомоги колегам з Херсонтеплоенерго

За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова, харківські теплоенергетики з власних резервів зібрали терміновий гуманітарний вантаж для допомоги колегам з Херсонтеплоенерго.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ХТМ».

«Питна вода, ковдри, пледи, засоби гігієни, плівка, розкладні ліжка, спальні мішки і тушонка - усе це було завантажено вранці і перша 15-ти тонна машина допомоги відбула з Харкова до Херсона»,- йдеться у повідомленні.

Крім того, у першій партії гуманітарного вантажа від "Харківських теплових мереж" поїхав моторний човен, електричні помпи з генераторами для відкачування води та мішки для піску. За словами керівництва харківських теплових мереж, комунальним службам під час війни приходиться нелегко.

«Харківські теплоенергетики відчули на собі неабиякий тиск під час блекаутів і добре знають наскільки важлива будь- яка допомога. Колегам з Херсону проблем додала вода. Але разом можна подолати все»,- зазначили комунальники.