07.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці викрили інтернет-шахраїв, які діяли в Харкові та інших містах

Ціла група так званих фішерів діяла на території Харкова та інших міст. Їхніми жертвами ставали користувачі популярного майданчика «ОЛХ».

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

За його словами, дюдям зловмисники надавали посилання на сторінку підробленого сайту – назва та інтерфейс ідентичні до справжнього сайту «ОЛХ». Довірливі користувачі переходили за посиланням і вводили в електронну форму дані своїх банківських карток.

«Після цього зловмисники одразу здійснювали переказ коштів з картки жертви на підконтрольні їм рахунки та електронні гаманці. Вирахувати цілу групу таких шахраїв вдалося завдяки професійній роботі оперативників кіберполіції та слідчих області.

Ми вже встановили всіх учасників групи та вилучили необхідні докази, які підтверджують вчинення злочинів. Всі вони знаходилися в різних частинах України – окрім Харкова, зловмисники також знаходилися в Одесі, Дніпрі, Києві, Черкасах, Івано-Франківську та інших областях. Кожен з них виконував свою функцію на певному етапі обдурення жертви.

5 особам вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «шахрайство вчинене організованою групою». Їм загрожує від пʼяти до пʼятнадцяти років з конфіскацією майна»,- повідомив Сергій Болвінов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині біля водоймища знайшли тіло жінки.