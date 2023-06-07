Комунальники лквідували аварію на місці ракетного удару по центру Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, ремонтники комплексу «Харківводовідведення» оперативно переклали 29 метрів каналізаційних мереж та капітально реконструювали зруйнований оглядовий колодязь. Після проведення ремонтних заходів система стоків на даному відрізку колектора функціонує безперебійно.

Бригади комплексу «Харківводопостачання» швидкими темпами завершили ремонтні роботи на пошкодженій ділянці водоводу діаметром 400 мм. Перекладено 32 метри мереж із встановленням запірної арматури. Водопостачання харків'ян було відновлено о 22.30. Продовжуються відновлювальні та профілактичні заходи на водоводі.

Перекладання та заміни трубопроводів провели сучасними матеріалами з тривалим терміном експлуатації.