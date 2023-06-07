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07.06.2023  11:35   Рита Парфенова

Відомо про стан здоров'я дівчат, які на Харківщині підірвалися на міні в автомобілі

Стан здоровья обох дівчинок лікарі вважають задовільним.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

«15-річну дівчинку вже виписали з лікарні у задовільному стані. 12-річну дівчинку виписують сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Їхній 12-рчний брат 7 червня помер від тяжких опіків у лікарні. У пресслужбі ХОВАП зазначили, що він мав 85% опіків, лікарі боролися за його життя, проводили консультації з лікарями "Охматдит" м Києва , але отримані опіки виявилися несумісними з життям.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 червня на невідомому ВНП підірвалася ціла сім’я. Люди їхали ґрунтовою дорогою в поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине, коли їхній автомобіль натрапив на міну. Мати загинула на місці, батько та діти - дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик - отримали травми і опіки різного ступеню тяжкості.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  міна, діти, харків
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