Відомо про стан здоров'я дівчат, які на Харківщині підірвалися на міні в автомобілі

Стан здоровья обох дівчинок лікарі вважають задовільним.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
«15-річну дівчинку вже виписали з лікарні у задовільному стані. 12-річну дівчинку виписують сьогодні», – йдеться у повідомленні.
Їхній 12-рчний брат 7 червня помер від тяжких опіків у лікарні. У пресслужбі ХОВАП зазначили, що він мав 85% опіків, лікарі боролися за його життя, проводили консультації з лікарями "Охматдит" м Києва , але отримані опіки виявилися несумісними з життям.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 червня на невідомому ВНП підірвалася ціла сім’я. Люди їхали ґрунтовою дорогою в поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине, коли їхній автомобіль натрапив на міну. Мати загинула на місці, батько та діти - дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик - отримали травми і опіки різного ступеню тяжкості.
Комментариев: 0
День не схиляє до рутинних занять. Звичайні справи будуть даватися насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
влажность:
давление:
ветер: