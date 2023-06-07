07.06.2023 10:09 Рита Парфенова

На Харківщині помер хлопчик, який підірвався в автомобілі на міні

У лікарні від опіків помер 12-річний хлопчик, який підірвався в автомобілі на міні 2 червня на Харківщині





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Золочівську селищну раду.



У сільраді розповіли, що 12-річний Олександр Сірий, учень Олександрівського ліцею, помер від тяжких опіків, отриманих внаслідок підриву автомобіля на вибухонебезпечному предметі.



«Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати Сашу, але серце хлопчика не витримало. Співчуваємо і поділяємо горе з родиною», – йдеться у повідомленні.



Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 червня на невідомому ВНП підірвалася ціла сім’я. Люди їхали ґрунтовою дорогою в поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине, коли їхній автомобіль натрапив на міну. Мати загинула на місці, батько та діти - дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик - отримали травми і опіки різного ступеню тяжкості.