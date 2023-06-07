У Харківській області бригада швидкої допомоги прийняла пологи

Медики надали професійну акушерську допомогу, завдяки якій на світ з'явилася малеча.
Повідомляється, що здорова дівчинка народилася 6 червня при безпосередній акушерській допомозі, яку надали породіллі бригада 212 ЕМД у складі:
фельдшера Валентьєвої Аліни,
сестри медичної Каліберди Наталії,
водія Саприкіна Вадима.
Бажаємо мамі та дитині здоров'я та миру!
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