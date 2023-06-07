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07.06.2023  09:30   Рита Парфенова

У Харківській області бригада швидкої допомоги прийняла пологи

Медики надали професійну акушерську допомогу, завдяки якій на світ з'явилася малеча.

бригада 212 ЕМД
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомляється, що здорова дівчинка народилася 6 червня при безпосередній акушерській допомозі, яку надали породіллі бригада 212 ЕМД у складі:
фельдшера  Валентьєвої Аліни,
сестри медичної Каліберди Наталії,
водія Саприкіна Вадима.

Бажаємо мамі та дитині здоров'я та миру!

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області бригади медиків приймали пологи у породіль.
Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  медицина, швитдка допомога, пологи, харків
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