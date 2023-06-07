07.06.2023 09:11 Рита Парфенова

Про стан бойових дій на Харківщині доповіли у ХОВА

Загиблих або поранених мирних мешканців Харківської області останної доби не зафіксовано

Як повідомляє РЕДПОСТ.з посиланням на ХОВА, під ворожим вогнем миинулої доби знаходились прикордонні та прифронтові населені пункти чотирьох районів області – Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського.



Зокрема, під вогнем окупантів перебували Сотницький Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Синельникове, Стариця, Вовчанськ, Уди, Зарічне, Печеніги, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший та інші населені пункти.



Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.



Вчора близько 17:45 ворог знову обстріляв аміакопровід у Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка. Станом на зараз результати проведення замірів показують, що у населених пунктах Куп'янського району аміак в повітрі відсутній.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби армія рф завдала ударів по щонайменше 30 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.