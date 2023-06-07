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07.06.2023  08:43   Рита Парфенова

Правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Так, протягом доби з 6 по 7 червня обстрілам з боку армії країни-агресора піддавалися населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Є загиблі та поранені.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів й зафіксували 22 факти пошкодження будинків та інших споруд. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби армія рф завдала ударів по щонайменше 30 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

 

Источник:   Facebook Володимира Тимошка
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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