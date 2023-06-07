Харківщина на ранок 7 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїзджали на гасіння пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 червня.
Пожеж, викликаних обстрілами армії рф, за минулу добу не зафіксовано, проте рятувальники виїжджали на на перевірку місця влучання ворожих боєприпасів.
Зокрема, у селі Западне Дворічанської громади виявлені пошкодження двоповерхової адміністративної будівлі. Жертв та постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 6 червня по 7 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїздів, з яких:
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби армія рф завдала ударів по щонайменще 30 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
Комментариев: 0
День не схиляє до рутинних занять. Звичайні справи будуть даватися насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
влажность:
давление:
ветер: