07.06.2023 08:37 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 7 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїзджали на гасіння пожеж.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 червня.

Пожеж, викликаних обстрілами армії рф, за минулу добу не зафіксовано, проте рятувальники виїжджали на на перевірку місця влучання ворожих боєприпасів.



Зокрема, у селі Западне Дворічанської громади виявлені пошкодження двоповерхової адміністративної будівлі. Жертв та постраждалих немає.



Загалом протягом доби з 6 червня по 7 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

12 – для надання допомоги населенню;

7 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби армія рф завдала ударів по щонайменще 30 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.