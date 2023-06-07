Російська армія обстріляла 30 прикордонних населених пунктів Харківської області

Минулої доби армія рф завдала ударів по щонайменще 30 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
На Слобожанському напрямку військові рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли 21 населеного пункту, а саме
На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населений пунктів:
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