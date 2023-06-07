07.06.2023 08:16 Рита Парфенова

Російська армія обстріляла 30 прикордонних населених пунктів Харківської області

Минулої доби армія рф завдала ударів по щонайменще 30 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

Про це повідомили РЕДПОСТ в Генштабі ЗСУ, додавши що ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого.

Станом на ранок 7 червня бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку військові рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли 21 населеного пункту, а саме

Баранівка,

Бударки,

Великий Бурлук,

Ветеринарне,

Висока Яруга,

Вовчанськ,

Вільхуватка,

Гатище,

Зарічне,

Зибине,

Караїчне,

Мілове,

Одрадне,

Печеніги,

Синельникове,

Сотницький Козачок,

Стариця,

Стрілеча,

Цегельне,

Чугунівка,

Фиголівка.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населений пунктів:

Берестове,

Дворічна,

Западне,

Кислівка,

Лиман Перший,

Масютівка,

Новомлинськ,

Табаївка,

Фиголівка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля села Масютівка.