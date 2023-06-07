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07.06.2023  08:16   Рита Парфенова

Російська армія обстріляла 30 прикордонних населених пунктів Харківської області

Минулої доби армія рф завдала ударів по щонайменще 30 населеним пунктам на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

війна в Україні
 
Про це повідомили РЕДПОСТ в Генштабі ЗСУ, додавши що ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого.
 
Станом на ранок 7 червня бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку військові рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли 21 населеного пункту, а саме

  • Баранівка,
  • Бударки,
  • Великий Бурлук,
  • Ветеринарне,
  • Висока Яруга,
  • Вовчанськ,
  • Вільхуватка,
  • Гатище,
  • Зарічне,
  • Зибине,
  • Караїчне,
  • Мілове,
  • Одрадне,
  • Печеніги,
  • Синельникове,
  • Сотницький Козачок,
  • Стариця,
  • Стрілеча,
  • Цегельне,
  • Чугунівка,
  • Фиголівка.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населений пунктів:

  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Кислівка,
  • Лиман Перший,
  • Масютівка,
  • Новомлинськ,
  • Табаївка,
  • Фиголівка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля села Масютівка.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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