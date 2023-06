07.06.2023 07:30 Рита Парфенова

7 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.





2023 року День проводиться під девізом «Безпека харчових продуктів — справа кожного» і мета його проведення полягає в тому, щоб привернути увагу до питань забезпечення безпеки харчових продуктів у всьому світі.



Безпека харчових продуктів - це загальна відповідальність держав, виробників та споживачів. Кожен, хто супроводжує їжу в її шляху від ферми до столу, відіграє особливу роль у тому, щоб вона залишалася безпечною та не завдала шкоди здоров'ю.



***



7 червня святкують День шоколадного морозива. Вважається, що першим кулінари винайшли саме шоколадне морозиво, а пізніше з’явилися холодні ласощі з ванільним ароматом.



Найперші рецепти замороженого шоколаду виявили в Італії. Ще у 1775 році італійський лікар Філіппо Бальдіні написав трактат під назвою De sorbetti, в якому рекомендував приймати шоколадне морозиво з лікувальною метою. Він вважав, що десерт здатний вилікувати навіть від подагри (хронічне запалення суглобів) та цинги (захворювання, спричинене нестачею в організмі вітаміну С).

Народні прикмети

7 червня відзначається день пам'яті священномученика Ферапонта та Івана Предтечі. У минулі часи цей день називали медяними росами, Ферапонт Горобинник. У народі про цей день говорили: "З Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби".



У цей день спостерігали за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде багатий урожай хліба. А якщо горобина пізно розквітає, то осінь буде довгою.

Що не можна робити 7 червня

У народі вважається, що в Іванів день не можна розпочинати ремонт або робити генеральне прибирання, бо з дому підуть удача та благополуччя.



Також у цей день радять відмовитись від одягу темних кольорів.



Окрім того, не рекомендують ходити по траві босоніж, щоб зберегти здоров’я.

Також цього дня

1631 – в індійській державі Великих Моголів закладено мавзолей Тадж-Махал на честь Мумтаз-Махал, яка померла від пологів коханої дружини імператора Шах-Джахана.



1775 – Сполучені Колонії змінюють свою назву на Сполучені Штати.



1776 – усі англійські колонії Америки, окрім Нью-Йорка, проголосували за незалежність.



1848 – народився Поль Гоген, французький живописець, графік, скульптор, кераміст і пост-імпресіоніст.



1862 – затверджено Статут Харківської безкоштовної лікарні. До цього у Харкові не було «лікувальних закладів для користування бідних». 12 січня 1863 року лікарня починає функціонувати і відразу завойовує популярність. Наприкінці першого року її існування у секретарському звіті констатується: «...бідні хворі натовпами приходили до лікарні, де знаходили безкоштовну медичну раду та ліки...».



1868 – народився Шарль Ренні Макінтош, англійський винахідник водонепроникних плащів (макінтошів), архітектор, дизайнер та ілюстратор.



1889 – народився Ігор Сікорський, російський та американський авіаконструктор, народився в Україні, побудував першу вдалу модель вертольота у 1939 році.



1903 П'єр Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента полонію.



1909 – народилася Джессіка Тенді (пом. 1994), американська актриса, яка отримала «Оскар» за роль у фільмі «Шофер міс Дейзі» у віці 81 року.



1919 – розпочалася Чортківська офензива (наступальна військова операція) Української Галицької Армії – за кілька днів вдалося вийти з оточення, звільнити Теребовлю, Тернопіль та розгорнути наступ на Львів.



1926 – народився Анатолій Базилевич, український художник, ілюстратор "Енеїди" Котляревського та творів Шевченка.



1929 – відповідно до Латеранських угод утворено державу Ватикан. Ватикан – карликова держава-анклав (найменша офіційно визнана держава у світі) всередині території Риму, асоційована з Італією. Свою назву держава одержала від назви пагорба Mons Vaticanus, з латинського vaticinia – «місце ворожінь». Статус Ватикану у міжнародному праві – допоміжна суверенна територія Святого Престолу, резиденції найвищого духовного керівництва римо-католицької церкви.



1940 – народився Том Джонс (справжнє ім'я Томас Джонс Вудуорд), англійський співак.



1952 – народився Ліам Нісон, англійський актор («Список Шіндлера», «Роб Рой»).



1963 – відбувся теледебют гурту "Ролінг Стоунз" у програмі "Thank Your Lucky Stars". Фірма грамзапису Decca випустила перший сингл "Ролінг Стоунз" "Come On".



1991 – Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.



1998 – в Ешфорді (Великобританія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру – з 2 212 музикантів.

Іменини відзначають:

Іван, Інокентій, Олена, Федір, Ферапонт.