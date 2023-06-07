7 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
2023 року День проводиться під девізом «Безпека харчових продуктів — справа кожного» і мета його проведення полягає в тому, щоб привернути увагу до питань забезпечення безпеки харчових продуктів у всьому світі.
Безпека харчових продуктів - це загальна відповідальність держав, виробників та споживачів. Кожен, хто супроводжує їжу в її шляху від ферми до столу, відіграє особливу роль у тому, щоб вона залишалася безпечною та не завдала шкоди здоров'ю.
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7 червня святкують День шоколадного морозива. Вважається, що першим кулінари винайшли саме шоколадне морозиво, а пізніше з’явилися холодні ласощі з ванільним ароматом.
Найперші рецепти замороженого шоколаду виявили в Італії. Ще у 1775 році італійський лікар Філіппо Бальдіні написав трактат під назвою De sorbetti, в якому рекомендував приймати шоколадне морозиво з лікувальною метою. Він вважав, що десерт здатний вилікувати навіть від подагри (хронічне запалення суглобів) та цинги (захворювання, спричинене нестачею в організмі вітаміну С).
7 червня відзначається день пам'яті священномученика Ферапонта та Івана Предтечі. У минулі часи цей день називали медяними росами, Ферапонт Горобинник. У народі про цей день говорили: "З Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби".
У цей день спостерігали за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде багатий урожай хліба. А якщо горобина пізно розквітає, то осінь буде довгою.
У народі вважається, що в Іванів день не можна розпочинати ремонт або робити генеральне прибирання, бо з дому підуть удача та благополуччя.
Також у цей день радять відмовитись від одягу темних кольорів.
Окрім того, не рекомендують ходити по траві босоніж, щоб зберегти здоров’я.
1631 – в індійській державі Великих Моголів закладено мавзолей Тадж-Махал на честь Мумтаз-Махал, яка померла від пологів коханої дружини імператора Шах-Джахана.
1775 – Сполучені Колонії змінюють свою назву на Сполучені Штати.
1776 – усі англійські колонії Америки, окрім Нью-Йорка, проголосували за незалежність.
1848 – народився Поль Гоген, французький живописець, графік, скульптор, кераміст і пост-імпресіоніст.
1862 – затверджено Статут Харківської безкоштовної лікарні. До цього у Харкові не було «лікувальних закладів для користування бідних». 12 січня 1863 року лікарня починає функціонувати і відразу завойовує популярність. Наприкінці першого року її існування у секретарському звіті констатується: «...бідні хворі натовпами приходили до лікарні, де знаходили безкоштовну медичну раду та ліки...».
1868 – народився Шарль Ренні Макінтош, англійський винахідник водонепроникних плащів (макінтошів), архітектор, дизайнер та ілюстратор.
1889 – народився Ігор Сікорський, російський та американський авіаконструктор, народився в Україні, побудував першу вдалу модель вертольота у 1939 році.
1903 П'єр Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента полонію.
1909 – народилася Джессіка Тенді (пом. 1994), американська актриса, яка отримала «Оскар» за роль у фільмі «Шофер міс Дейзі» у віці 81 року.
1919 – розпочалася Чортківська офензива (наступальна військова операція) Української Галицької Армії – за кілька днів вдалося вийти з оточення, звільнити Теребовлю, Тернопіль та розгорнути наступ на Львів.
1926 – народився Анатолій Базилевич, український художник, ілюстратор "Енеїди" Котляревського та творів Шевченка.
1929 – відповідно до Латеранських угод утворено державу Ватикан. Ватикан – карликова держава-анклав (найменша офіційно визнана держава у світі) всередині території Риму, асоційована з Італією. Свою назву держава одержала від назви пагорба Mons Vaticanus, з латинського vaticinia – «місце ворожінь». Статус Ватикану у міжнародному праві – допоміжна суверенна територія Святого Престолу, резиденції найвищого духовного керівництва римо-католицької церкви.
1940 – народився Том Джонс (справжнє ім'я Томас Джонс Вудуорд), англійський співак.
1952 – народився Ліам Нісон, англійський актор («Список Шіндлера», «Роб Рой»).
1963 – відбувся теледебют гурту "Ролінг Стоунз" у програмі "Thank Your Lucky Stars". Фірма грамзапису Decca випустила перший сингл "Ролінг Стоунз" "Come On".
1991 – Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.
1998 – в Ешфорді (Великобританія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру – з 2 212 музикантів.
Іван, Інокентій, Олена, Федір, Ферапонт.
День не схиляє до рутинних занять. Звичайні справи будуть даватися насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
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