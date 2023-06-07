07.06.2023 10:34 Рита Парфенова

Повідомлено про підозру колаборантці, яка вирішувала комунальні питання на окупованій частині Харківщини

Мешканка Куп'янського району займалася підготовкою та видачею довідок фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району 54-річна місцева мешканка надала згоду представникам збройних сил рф на призначення її на посаду «виконувачки обов'язків головного спеціаліста сектору землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури Шевченківського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Жінка виконувала покладені на неї функціональні обов’язки та завдання з комунальних питань у частині забезпечення критично важливих об’єктів, розташованих на території смт Шевченкове та прилеглих до нього населених пунктів. Також вона займалася підготовкою та видачею довідок фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.



6 червня дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.