Повідомлено про підозру колаборантці, яка вирішувала комунальні питання на окупованій частині Харківщини

Мешканка Куп'янського району займалася підготовкою та видачею довідок фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб.
Жінка виконувала покладені на неї функціональні обов’язки та завдання з комунальних питань у частині забезпечення критично важливих об’єктів, розташованих на території смт Шевченкове та прилеглих до нього населених пунктів. Також вона займалася підготовкою та видачею довідок фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
6 червня дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.
Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.
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