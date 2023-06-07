Через ракетний обстріл центру Харкова не працює телефон гарячої лінії міграційної служби

Саме управління ДМС у Харківській області працює за звичайним графіком.
Як повідомили РЕДПОСТ в Управління, телефон «гарячої лінії» ГУ ДМС у Харківській області тимчасово не працює через пошкодження при обстрілі.
Не працює телефон відділу документального забезпечення: +38(057)705-52-80.
Номер, за яким ви можете отримати консультацію відділу документального забезпечення: +38(099)393-76-18.
Телефони сервісу "гаряча лінія" ГУ ДМС у Харківській області:
З питань перевірки стану оформлення паспортів громадянина України, які буди подані до територіальних підрозділів до 24.02.2022:
+38(057)340-93-10
+38(057)340-40-15
+38(057)773-00-67
З питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки:
+38(057)340-40-15
+38(057)773-00-67
+38(057)340-93-10
З питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон:
+38(093)715-04-30
З питань громадянства України:
+38(093)715-89-00
З питань роботи з іноземцями та особами без громадянства:
+38(098)282-33-53
Відділ документального забезпечення:
+38(099)393-76-18
Графік роботи сервісу "гаряча лінія":
Пн-чт: 9:00 - 17:00
Пт: 9:00 - 15:45
Обідня перерва: 13:00 - 13:45
Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста. Дивиться фоторепортаж ліквідації наслідків прильота.
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День не схиляє до рутинних занять. Звичайні справи будуть даватися насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів.
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