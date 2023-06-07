07.06.2023 11:43 Рита Парфенова

Через ракетний обстріл центру Харкова не працює телефон гарячої лінії міграційної служби

Саме управління ДМС у Харківській області працює за звичайним графіком.

Як повідомили РЕДПОСТ в Управління, телефон «гарячої лінії» ГУ ДМС у Харківській області тимчасово не працює через пошкодження при обстрілі.

Не працює телефон відділу документального забезпечення: +38(057)705-52-80.



Номер, за яким ви можете отримати консультацію відділу документального забезпечення: +38(099)393-76-18.



Телефони сервісу "гаряча лінія" ГУ ДМС у Харківській області:



З питань перевірки стану оформлення паспортів громадянина України, які буди подані до територіальних підрозділів до 24.02.2022:

+38(057)340-93-10

+38(057)340-40-15

+38(057)773-00-67



З питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки:

+38(057)340-40-15

+38(057)773-00-67

+38(057)340-93-10



З питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон:

+38(093)715-04-30



З питань громадянства України:

+38(093)715-89-00



З питань роботи з іноземцями та особами без громадянства:

+38(098)282-33-53



Відділ документального забезпечення:

+38(099)393-76-18



Графік роботи сервісу "гаряча лінія":

Пн-чт: 9:00 - 17:00

Пт: 9:00 - 15:45

Обідня перерва: 13:00 - 13:45

Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста. Дивиться фоторепортаж ліквідації наслідків прильота.





