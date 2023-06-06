Фото наслідків ракетного удару по Харкову

Військові рф вдарили двома ракетами по Харкову після одинадцятої години вечора 5 червня
Як передає РЕДПОСТ ракети вдарили по Шевченковсьому та Слобідському району Харкова.
Пошкоджені дорожне покриття, підземний водогін, житлові та офісні будівлі та легковий транспорт. Нащастя жертв та постраждалих не має.
Наразі триває лквідація наслідків ракетних обстрілів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста,
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Зірки радять не братися за відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, порадіти життю, набратися сил.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
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