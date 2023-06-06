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06.06.2023  08:27   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару по Харкову

Військові рф вдарили двома ракетами по Харкову після одинадцятої години вечора 5 червня


Фото: Василь Голосний

Як передає   РЕДПОСТ ракети вдарили по Шевченковсьому та Слобідському району Харкова.

Пошкоджені дорожне покриття, підземний водогін, житлові та офісні будівлі та легковий транспорт. Нащастя жертв та постраждалих не має.

Наразі триває лквідація наслідків ракетних обстрілів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста,

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Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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