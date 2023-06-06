06.06.2023 09:02 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову та обстріл 27 населених пунктів: у Генштабі розповіли про стан бойових дій

Ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах на Слобожанському напрямку.

Про це повідомили РЕДПОСТ в Генштабі ЗСУ, додавши що станом на ранок 6 червня бойова обстановка на Харківщині наступна.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харків, застосувавши 3 ракети типу С-300.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Огірцеве і Гатище. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 19 населених пунктів:

Басове,

Бударки,

Ветеринарне,

Висока Яруга,

Вовчанськ,

Гатище,

Глибоке,

Гур'їв Козачок,

Зарубинка,

Лук'янці,

Миколаївка,

Нестерне,

Огірцеве,

Одрадне,

Плетенівка,

Сотницький Козачок,

Стариця,

Уди,

Шев'яківка.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів:

Берестове,

Дворічна,

Западне,

Кислівка,

Красне Перше,

Колодязне,

Кутьківка,

Новомлинськ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста. Дивиться фоторепортаж ліквідації наслідків прильота.