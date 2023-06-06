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06.06.2023  09:02   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову та обстріл 27 населених пунктів: у Генштабі розповіли про стан бойових дій

Ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах на Слобожанському напрямку.

війна в україні
 
Про це повідомили РЕДПОСТ в Генштабі ЗСУ, додавши що станом на ранок 6 червня бойова обстановка на Харківщині наступна.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харків, застосувавши 3 ракети типу С-300.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Огірцеве і Гатище. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 19 населених пунктів:

  • Басове,
  • Бударки,
  • Ветеринарне,
  • Висока Яруга,
  • Вовчанськ,
  • Гатище,
  • Глибоке,
  • Гур'їв Козачок,
  • Зарубинка,
  • Лук'янці,
  • Миколаївка,
  • Нестерне,
  • Огірцеве,
  • Одрадне,
  • Плетенівка,
  • Сотницький Козачок,
  • Стариця,
  • Уди,
  • Шев'яківка.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів:

  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Кислівка,
  • Красне Перше,
  • Колодязне,
  • Кутьківка,
  • Новомлинськ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста. Дивиться фоторепортаж ліквідації наслідків прильота.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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