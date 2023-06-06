Ракетний удар по Харкову та обстріл 27 населених пунктів: у Генштабі розповіли про стан бойових дій

Ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах на Слобожанському напрямку.
Протягом минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харків, застосувавши 3 ракети типу С-300.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Огірцеве і Гатище. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 19 населених пунктів:
На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста. Дивиться фоторепортаж ліквідації наслідків прильота.
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Зірки радять не братися за відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, порадіти життю, набратися сил.
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