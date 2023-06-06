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06.06.2023  09:08   Рита Парфенова

Витік аміаку під Куп'янськом: влада розповіла, чи є загроза Харкову

Станом на ранок 6 червня вміст аміаку у повітрі Купʼянського району в межах норми, загрози для Харкова немає.

аміакопровід Тольятті - Одеса
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
 
«Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном. ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська - все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися», – написав він у своєму телеграм-каналі.
 
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що розгерметизація аміакопроводу. відбулася внаслідок ворожого обстрілу 5 червня близько 21:00 в с. Западне Куп'янського району. В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає.

Станом на зараз по передмістю Куп’янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксовано. Біля Масютівки концентрація аміаку не перевищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп‘янському районі.

 

Тэги:  аміак, обстрл, харків, агрессия россии
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