Обстріли Харківщини: двоє загиблих та 11 поранених у результаті військових атак

Дві людини загинули й одинадцять отримали поранення внаслідок обстрілу військовими рф населених пунктів Харівської області протягом доби 5 червня.
Як повідомляє РЕДПОСТ.з посиланням на ХОВА, учора вночі ворожі сили атакували райони Слобідського та Шевченківського в Харкові ракетами С-300. Зафіксовано прильот на автомобільну парковку біля аеропорту та пошкодження дорожнього покриття в центрі міста. У сусідніх будинках вибило вікна, пошкоджено водогін та приватні автомобілі. Постраждалих немає.
Населені пункти чотирьох районів області – Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського – протягом доби зазнавали обстрілів з артилерії, мінометів та ракетного озброєння.
Внаслідок обстрілу м. Балаклія Ізюмського району з РСЗВ "Смерч" загинув цивільний чоловік 57 років, 9 людей отримали поранення. Пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль.
На трасі біля с. Потихонове Куп'янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. 2 людей отримали поранення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста. Дивиться фоторепортаж ліквідації наслідків прильота.
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