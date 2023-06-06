06.06.2023 09:37 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: двоє загиблих та 11 поранених у результаті військових атак

Дві людини загинули й одинадцять отримали поранення внаслідок обстрілу військовими рф населених пунктів Харівської області протягом доби 5 червня.





Як повідомляє РЕДПОСТ.з посиланням на ХОВА, учора вночі ворожі сили атакували райони Слобідського та Шевченківського в Харкові ракетами С-300. Зафіксовано прильот на автомобільну парковку біля аеропорту та пошкодження дорожнього покриття в центрі міста. У сусідніх будинках вибило вікна, пошкоджено водогін та приватні автомобілі. Постраждалих немає.



Населені пункти чотирьох районів області – Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського – протягом доби зазнавали обстрілів з артилерії, мінометів та ракетного озброєння.

У результаті обстрілів загинули й поранені люди, пошкоджені будинки:

у смт Печеніги Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, загинула жінка 52 років.

у м. Вовчанськ пошкоджено будівлю магазину.

у смт Ківшарівка Куп'янського району пошкоджено медичний заклад.

у смт Великий Бурлук Куп'янського району госпіталізовані з пораненнями 58-річний чоловік та жінка 54 років.

Внаслідок обстрілу м. Балаклія Ізюмського району з РСЗВ "Смерч" загинув цивільний чоловік 57 років, 9 людей отримали поранення. Пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль.



На трасі біля с. Потихонове Куп'янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. 2 людей отримали поранення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста. Дивиться фоторепортаж ліквідації наслідків прильота.







