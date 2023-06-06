06.06.2023 10:13 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 6 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 20 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 червня.

Протягом доби сталося дві пожежі, спричинених ворожили обстрілами.



О шостій годині ранку після влуання на території приватного домоволодіння в місті Куп’янську виникла пожежа. Волгонь охопив гараж та автомобіль на площі 200 кв.м. Вогнеборцям 44-ї ДПРЧ вдалось ліквідувати пожежу о 08:20. Жертв та постраждалих немає.



Ще одна пожежа внаслідок обстрілів стараля у місті Вовчанськ – о 13:30 внаслідок чергового артилерійського удару з боку окупантів загорівся дах магазину. На момент прибуття вогнеборців 47-ї ДПРЧ вогонь охопив площу 130 кв.м. Силами 1 оперативного відділення ДСНС у складі 1 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу о 14:50 пожежу вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.



Протягом доби з 5 червня по 6 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 48 оперативних виїздів, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

4 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

16 – для надання допомоги населенню;

8 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що один з ракетних прильотів по Харкову ввечері 5 червня прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту, другий - на одну з центральних вулиць міста. Дивиться фоторепортаж ліквідації наслідків прильота.