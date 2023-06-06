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06.06.2023  08:13   Рита Парфенова

Вночі ворог вдарив двома ракетами по Харкову: Ігор Терехов розповів про наслідки

5 червня після одинадцятої години вечора Харків знову був під ракетним ударом.


ГУ ДСНС

Як розповів Харківській міськийй голова Ігор Терехов, «прильоти» були в центрі Харкова та у Слобідьскому районі міста, передає  РЕДПОСТ.

Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту.

Другий - на одну з центральних вулиць міста, Римарську. Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів.

В обох випадках, нащастя, постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 червня близько 17:45 російські військові обстріляли місто Балаклія Ізюмського району. 57-річний цивільний чоловік загинув, 9 людей поранені.

Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ракетний удар, харків, ігор терехов
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