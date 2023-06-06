Вночі ворог вдарив двома ракетами по Харкову: Ігор Терехов розповів про наслідки

5 червня після одинадцятої години вечора Харків знову був під ракетним ударом.
Як розповів Харківській міськийй голова Ігор Терехов, «прильоти» були в центрі Харкова та у Слобідьскому районі міста, передає РЕДПОСТ.
Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту.
Другий - на одну з центральних вулиць міста, Римарську. Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів.
В обох випадках, нащастя, постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 червня близько 17:45 російські військові обстріляли місто Балаклія Ізюмського району. 57-річний цивільний чоловік загинув, 9 людей поранені.
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Зірки радять не братися за відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, порадіти життю, набратися сил.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
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