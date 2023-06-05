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05.06.2023  21:44   Віталій Хінєвіч

Окупанти на Харківщині пошкодили трубопровід із аміаком

Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп‘янському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. 
 
"Про всі деталі будемо повідомляти згодом. Довіряйте інформації лише із офіційних джерел!",- зазначили у ХОВА.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії рф в Балаклії.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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