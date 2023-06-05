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05.06.2023  20:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії рф в Балаклії

За даними слідства, 5 червня близько 17:45 російські військові обстріляли місто Балаклія Ізюмського району.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що отримали поранення дев‘ять мирних мешканців. 57-річний цивільний чоловік загинув, 9 осіб поранені. 
 
Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та гаражі. За попередніми даними, російські військові завдали удар по місту з РСЗВ.
 
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисного вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Наслідки збройної агресії документують прокурори спільно зі слідчими поліції відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп'янському районі трактор підірвався на міні.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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