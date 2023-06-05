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05.06.2023  20:15   Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі трактор підірвався на міні: є постраждалі

На дорозі неподалік села Потихонове Вільхуватської громади подірвався трактор.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
5 червня біля села Потихонове на невідомому вибухонебезпечному предметі вибухнув трактор. Чоловік 1964 року народження та жінка 1972 року народження отримали поранення.
 
«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. 
 
Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- звернулися до громадян рятувальники.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харківській області на тракторі наїхав на міну.
 
Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  події, харків
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