05.06.2023 20:15 Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі трактор підірвався на міні: є постраждалі

На дорозі неподалік села Потихонове Вільхуватської громади подірвався трактор.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

5 червня біля села Потихонове на невідомому вибухонебезпечному предметі вибухнув трактор. Чоловік 1964 року народження та жінка 1972 року народження отримали поранення.

«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- звернулися до громадян рятувальники.