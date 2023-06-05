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05.06.2023  19:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталося займання сіна

5 червня о 14:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Волохів Яр.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Повідомляється, що до місця виклику було направлено харківських рятувальників та вогнеборців Луганського гарнізону.
 
По прибуттю рятувальники встановили, що вогнем охоплена скирта сіна на відкритій території та у причепі. Площа пожежі складає 22 кв. м. 
 
Пожежу локалізовано о 15:10 та повністю ліквідовано о 15:55. 
 
Від Луганського гарнізону до гасіння пожежі залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл окупантів у Куп'янську сталася пожежа.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
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