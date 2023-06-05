05.06.2023 19:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталося займання сіна

5 червня о 14:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Волохів Яр.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Повідомляється, що до місця виклику було направлено харківських рятувальників та вогнеборців Луганського гарнізону.

По прибуттю рятувальники встановили, що вогнем охоплена скирта сіна на відкритій території та у причепі. Площа пожежі складає 22 кв. м.

Пожежу локалізовано о 15:10 та повністю ліквідовано о 15:55.

Від Луганського гарнізону до гасіння пожежі залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.