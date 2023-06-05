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05.06.2023  20:39   Василь Голосний

У Харкові перевіряють укриття (фото)

У Харкові організовано перевірку цілодобової доступності укриттів.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Зокрема, така перевірка проводиться у Салтівському районі Харкова:
 
"На території Салтівського району міста Харкова розташовано 676 укриттів. За розпорядженням Харківського міського голови спільно з органами Національної поліції та МНС організовано перевірку щодо цілодобової доступності до цих укриттів, щоб вони були відкриті та доступ мали всі мешканці району і міста" - повідомив Сергій Посохов, заступник голови адміністрації Салтівського району з питань житлово-комунального господарства.
 
"З п’ятниці, коли керівництво поліції та МВС дало вказівку на перевірку всіх укриттів на території Салтівського району - не було виявлено сховищ, укриттів, які би були зачиненими. У випадку, якщо будуть виявлені такі факти, то Національна поліція буде проводити заходи щодо негайного відкриття і притягнення до відповідальності винних осіб згідно чинного законодавства.
 
Це може бути адміністративна, або кримінальна в залежності від самого факту, що відбулося. Якщо це буде така ситуація як в місті Києві, то це буде кримінальна відповідальність.
 
На території  Салтівського району за кожним таким укриттям закріплений працівник поліції, який періодично гласно і негласно здійснює ці перевірки" - повідомив Сергій Рязанов, старший інспектор з комунікації Харківського районного управління поліції №2.

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Тэги:  агрессия россии, харків, укриття, перевірка
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