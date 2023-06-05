ХНУРЕ зберіг місце у рейтингу University Impact Rankings

Британське видання Times Higher Education 1 червня опублікувало п’ятий випуск рейтингу THE University Impact Rankings, метою якого є аналіз впливу вищої освіти на розвиток суспільства та досягнення 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР), сформульованих ООН на період до 2030 року.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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