05.06.2023 21:35 Віталій Хінєвіч

ХНУРЕ зберіг місце у рейтингу University Impact Rankings

Британське видання Times Higher Education 1 червня опублікувало п’ятий випуск рейтингу THE University Impact Rankings, метою якого є аналіз впливу вищої освіти на розвиток суспільства та досягнення 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР), сформульованих ООН на період до 2030 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний університет радіоелектроніки.

Рейтинг демонструє досягнення університетів у виконанні кожної з 17 Цілей, а також формує загальний рейтинг University Impact Rankings.

У THE University Impact Rankings-2023 увійшло біля 1600 університетів з 112 країн проти 1406 університетів минулого року. Україна представлена 33 університетами, що на 7 більше, ніж торік.

Харківський національний університет радіоелектроніки зберіг місце у групі 1001+. Загальна кількість отриманих ХНУРЕ балів зросла до 48,2 у порівнянні із 45,8 минулого року. Специфікою рейтингу є те, що дані потребують підтвердження – кращі ініціативи, практики і внесок у досягнення ЦСР оцінюються за набором певних критеріїв і перевіряються перехресним способом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що учасникам НМТ, які братимуть участь в основній сесії тестування, необхідно подбати про комплект документів, які необхідні для допуску в екзаменаційні центри.